Женщина впервые попала в десятку самых высокооплачиваемых комиков Forbes

Популярная актриса Эми Шумер стала первой женщиной, которой удалось попасть в десятку самых высокооплачиваемых комиков по версии влиятельного журнала Forbes.

За период с июня 2015 по июнь 2016 года Шумер заработала 17 миллионов долларов, попав на четвертое место престижного рейтинга.

Первую строчку в списке самых высокооплачиваемых комиков занимает Кевин Харт, чей доход аналитики Forbes оценили в 87,5 миллиона долларов. На втором месте расположился лидер 2015 года Джерри Сайнфелд с показателем в 43,5 миллиона долларов. Замыкает тройку комик Терри Фейтор.

В десятку также попали кукольник-чревовещатель Джефф Данэм, Дэйв Шапелл, Джим Гэффиган, Гэбриел Иглесиас, Рассел Питерс и Джон Бишоп.

Известность к Эми Шумер пришла в 2007 году, когда она заняла 4 место в шоу Last Comic Standing. Прорывом в ее карьере стало ее собственное телешоу «Внутри Эми Шумер» на Comedy Central, стартовавшее в 2013 году. В 2015 году она была ведущей церемонии MTV Movie Awards, а также получила номинацию на «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале. В том же году журнал Time включил ее в список ста наиболее влиятельных людей года.

После своего телевизионного успеха, Шумер написала сценарий и выступила исполнительницей главной роли в фильме «Девушка без комплексов» режиссера Джадда Апатоу.