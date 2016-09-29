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Студия Lionsgate хочет вернуться к саге «Сумерки»

11:07 29.09.2016
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»
Кадр из фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»

Глава киностудии Lionsgate Патрик Вашберг не исключил возвращения саги «Сумерки» на телеэкраны, пишет The Sun.

Такое заявление Вашберг сделал на Цюрихском кинофестивале, отметив, что студия с радостью вернется к этой истории в случае, если автор оригинальной саги Стефани Майер напишет продолжение.

«Это, конечно, не обещание, но если Стефани захочет рассказать продолжение истории, то мы с радостью перенесем ее на экран», - заявил он.

Издание, правда, скептически относится к подобному киновозрождению франшизы, так как актеры, сыгравшие главных героев — Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон — не горят желанием возвращаться к своим образам.

Паттинсон с теплотой отзывался о работе над фильмами, однако он считает, что сейчас его возраст уже не позволит играть «вечно не стареющего вампира». Стюарт же с радостью распрощалась с ролью, которая, судя по всему, ей порядком надоела.

«Я не буду скучать по этой роли… Эти герои слишком идеальны», - говорила актриса, добавляя, что ее утомляла постоянная необходимость носить контактные линзы и тонны грима. «Я счастлива, что это осталось позади», - заявила Стюарт.

Еще в 2012 году, накануне выхода финального фильма киносаги «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»,  Lionsgate предполагали, что франшиза получит продолжение как минимум в виде телесериала. Однако эти планы до сих пор не реализованы. 

Темы: Кинокомпании, Сумерки, Сумерки. сага. Рассвет, Кино, Кино в мире
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