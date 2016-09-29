Студия Lionsgate хочет вернуться к саге «Сумерки»

Глава киностудии Lionsgate Патрик Вашберг не исключил возвращения саги «Сумерки» на телеэкраны, пишет The Sun.

Такое заявление Вашберг сделал на Цюрихском кинофестивале, отметив, что студия с радостью вернется к этой истории в случае, если автор оригинальной саги Стефани Майер напишет продолжение.

«Это, конечно, не обещание, но если Стефани захочет рассказать продолжение истории, то мы с радостью перенесем ее на экран», - заявил он.

Издание, правда, скептически относится к подобному киновозрождению франшизы, так как актеры, сыгравшие главных героев — Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон — не горят желанием возвращаться к своим образам.

Паттинсон с теплотой отзывался о работе над фильмами, однако он считает, что сейчас его возраст уже не позволит играть «вечно не стареющего вампира». Стюарт же с радостью распрощалась с ролью, которая, судя по всему, ей порядком надоела.

«Я не буду скучать по этой роли… Эти герои слишком идеальны», - говорила актриса, добавляя, что ее утомляла постоянная необходимость носить контактные линзы и тонны грима. «Я счастлива, что это осталось позади», - заявила Стюарт.

Еще в 2012 году, накануне выхода финального фильма киносаги «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2», Lionsgate предполагали, что франшиза получит продолжение как минимум в виде телесериала. Однако эти планы до сих пор не реализованы.