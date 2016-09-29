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Disney превратит «Короля Льва» в полнометражный фильм

12:50 29.09.2016
Фрагмент постера к мультфильму «Король Лев»
Фрагмент постера к мультфильму «Король Лев»

Студия Walt Disney официально объявила о работе над полнометражным художественным фильмом «Король Лев», основанном на классическом одноименном мультфильме.

По словам представителей студии, они рассчитывают, что новый проект станет таким же успешным, как фильмы «Малефисента», «Золушка» и «Книга джунглей», а также «Красавица и Чудовище», который еще не вышел в прокат, но считается одной из самых ожидаемых премьер года.

Сообщается, что в фильм войдут оригинальные песни и музыка из мультфильма. Режиссером проекта выступит Джон Фавро. Дата работы над фильмом и предполагаемая дата его выхода пока не называются.

Полнометражный мультфильм «Король Лев» вышел в 1994 году, собрав рекордную для того времени сумму — почти 1 миллиард долларов. На счету мультфильма два «Оскара», три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». Над саундтреком работали Ханс Циммер и Элтон Джон. В 1997 году на Бродвее был поставлен одноименный мюзикл, который завоевал шесть наград «Тони».

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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