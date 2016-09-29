Выиграй подарочный набор успешного ребенка!

Интерактивный спектакль для будущих гениев и их родителей в сентябре приехал с гастролями в Москву.

«Мечты, меняющие мир» - это первое в России масштабное шоу в жанре Edutainment (от education и entertainment) — обучение плюс развлечение. Проект успешно стартовал в Санкт-Петербурге и теперь открывает свои двери в столице, чтобы у маленьких москвичей тоже появился шанс реализовать мечты и раскрыть свои таланты. Запланированные гастроли в Москве продлятся более полугода в театре «Айвенго» («Цирк Чудес» в Кунцево, Москва, ул. Ивана Франко)

«Обучение через развлечение – идеальный формат для того, чтобы начинать знакомить ребенка с наукой. Мы добавили к этому еще и третий элемент – развитие личности. Нам важно, чтобы дети не просто узнали для себя что-то новое и получили удовольствие от шоу, но чтобы они поверили в себя, свои возможности, задумались о будущей профессии, открыли для себя новые горизонты», - говорит Андрей Фартушный, организатор детского шоу «Мечты, меняющие мир».

В рамках представления зрители познакомятся с историями людей, которые повлияли на развитие всего человечества. Герои интерактивных рассказов: Никола Тесла, Фан Янг, Архимед, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн и др. Каждая история редставлена своим шоу, всего в спектакле их десять: иллюзион, неоновые мыльные пузыри, безопасные взрывы, опыты с азотом, эксперименты с лазером, энергетическое и химическое выступление, бумажные открытия, дымовые тайны и гигантские роботы.

У вас есть уникальный шанс выиграть подарочный набор успешного ребенка «Мечты, меняющие мир». Для этого надо верно ответить на 3 несложных вопроса.

1, Ученый Никола Тесла был довольно эксцентричным ученым, ставящий науку превыше всего. Но именно благодаря своей безграничной любви исследованиям он обзавелся верным другом - писателем, который так же любил инновации и изобретения. Его имя:

а). Марк Твен

б). Эрнест Хэмингуей

в). Эрих Мария Ремарк

2. Альберт Эйнштейн нашел довольно необычный способ концентрироваться при решении сложных задач. Чтобы почувствовать на эстетическом уровне, как достичь гармоничного и красивого решения, он …

а). Играл на скрипке

б). Пел

в). Рисовал

3. Одно из изобретений древнегречекого ученого Архимеда до сих пор массово используется в Египте лишь с незначительными усовершенствованиями:

а). Это шнек или «архимедов винт», устройство для забора воды из нижележащих водоемов и орошения полей.

б). Планетарии, сделанные при помощи дополнительных отверстий в естественных гротах.

в). Смесь глины и гальки, ставшие прообразом железобетона.

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем десять комплектов призов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не занимаемся пересылкой призов в другие города.

Фото предоставлены организаторами шоу