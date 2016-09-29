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Сара Джессика Паркер оденет женщин в черные платья

09:45 29.09.2016
Сара Джессика Паркер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Сара Джессика Паркер. Фото с сайта kinopoisk.ru

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер анонсировала выход новой линии одежды, сообщает WWD.

В коллекцию вошло несколько моделей платьев, которые выполнены исключительно в черном цвете. Отмечается, что в продажу одежда от Сары Джессики Паркер поступит в октябре текущего года и будет доступна исключительно в универмагах сети Bloomingdale’s. Цены на изделия пока не известны.

Сара Джессика Паркер не новичок в модной индустрии. Она разрабатывала собственную линейку одежды, занимала пост креативного директора бренда Halston. В 2015 году она представила коллекцию свадебной обуви, где среди моделей фигурировали синие туфли на каблуке, в которых героиня актрисы из «Секса в большом городе» выходила замуж. А в конце августа текущего года она представила линию именных духов под названием SJP Stash.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция
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