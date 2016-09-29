Легендарная актриса Алла Демидова отмечает юбилей

Сегодня, 29 сентября, отмечает 60-летие знаменитая российская актриса театра и кино Алла Демидова.

Поздравления в адрес артистки направили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства отметил, что актриса в полной мере реализовала свой многогранный талант, пройдя большой профессиональный путь.

«Сыгранные роли, Ваша плодотворная концертная и писательская деятельность — это значимый вклад в развитие современной российской культуры», - говорится, в частности в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

В свою очередь Дмитрий Медведев заметил, что артистке нет равных ни в античной трагедии, ни в философской драме. «Миллионы зрителей полюбили Ваши работы в фильмах, а также созданные Вами незабываемые образы на сцене легендарной Таганки», - говорится в поздравлении главы кабмина. Медведев отдельно отметил поэтические концерты и моноспектакли Демидовой.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Она еще в детстве мечтала стать актрисой. После окончания школы она пыталась поступить в Театральное училище имени Б. В. Щукина, но не была принята из-за плохой дикции. В итоге будущая актриса закончила экономический факультет МГУ. Во время учебы она параллельно играла в постановках студенческого театра МГУ.

В 1959 году Демидова повторно поступила в Щукинское училище и была принята «условно». В 1964 году она с отличием окончила училище. Ее дипломной работой была роль госпожи Янг в спектакле «Добрый человек из Сезуана» (1963), поставленном на курсе Юрием Любимовым. В том же году она стала одной из актрис только что открывшегося Театра на Таганке.

Первый киноуспех Алле Демидовой принес фильм режиссера Игоря Таланкина «Дневные звёзды» по мотивам автобиографической повести Ольги Берггольц. Фильм, однако, вышел на экраны лишь через пять лет. Эта картина, представленная на Венецианском кинофестивале, принесла режиссеру «Золотую медаль участия».

На счету Демидовой более 50 киноролей, в том числе в таких фильмах, как «Щит и меч», «Служили два товарища», «Собака Баскервилей», «Стакан воды», «Зеркало» и многих других.

Демидову считают «одной из самых значительных и стильных современных русских актрис». Многие критики отмечали широкий стилистический диапазон актрисы, независимость и смелость её творческих решений, умение по-новому высветить классические образы, каждый раз проявляя «тонкое чувство литературного портрета, авторского стиля воссоздаваемой эпохи». Алла Демидова — автор восьми книг и организатор собственного экспериментального театра, по-прежнему выступающая с необычными литературно-поэтическими авторскими программами — пользуется и культовой популярностью; за нею закрепилась репутация современного «символа интеллигентности», прикосновенного «к священным явлениям духовной жизни общества».