Джонни Депп и Мишель Пфайффер окажутся в мире Агаты Кристи

Джонни Депп и Мишель Пфайффер вошли в актерский состав фильма «Убийство в Восточном экспрессе», сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм основан на одноименном романе Агаты Кристи 1934 года. Режиссером картины выступает Кеннет Брана под патронажем компании Ридли Скотта Scott Free. Права на экранизацию были получены еще три года назад, но до сих пор проект находился в замороженном состоянии.

Брана также сыграет роль знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Помимо Деппа и Пфайффер к проекту приписаны Джуди Дэнч, Мишель Пфайффер, Дэйзи Ридли, Лесли Одом-мл., Том Бейтман и Майкл Пенья. Депп сыграет американца Рэтчетта, чье убийство расследует Пуаро. А Пфайффер сыграет миссис Хаббард — разговорчивую американку с некой тайной.

Сроки работ над проектом пока не называются.