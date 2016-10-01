Домогаров дал гневную отповедь Урганту

Александр Домогаров обиделся на старую шутку в свой адрес, прозвучавшую в программе «Вечерний Ургант»

Александр Домогаров

Скетч был выложен в Интернете еще 20 февраля 2016 года. Действие ролика «Господа-товарищи» происходит в революционном Петрограде. Ургант играет роль чопортного аристократа, которого окликает красный матрос и протягивает ему книгу Э.Л.Джеймс «50 оттенков серого». Повертев в руках черный томик, Ургант тревожно спросил, где матрос это взял , и сам же ответил: «Наверняка «Домогаров дал — он плохого не посоветует. Очень популярная книга среди мазохистов».

В ответ Домогаров написал в Фейсбуке гневную тираду: «Мазохист, Красная комната! Удобный диван! Что еще обо мне можно сказать? Видимо, взгляды канала изменились. Господин Ургант! Спасибо вам, уважаемый ведущий, вы потрясающий человек! Я вами восхищаюсь! Без артистов, которых никогда не приглашают и убивают работу, которой посвящено два года жизни. Передайте это, пожалуйста, по прочтению адресатам».

Александр Домогаров

Особенно Домогарова задело то, что его никогда еще не приглашали в студию «Вечернего Урганта». «Интересно, как вы, господин, всеведущий всех корпоративов мира со всеми олигархами потом пошутите о Зорге, а это тоже Первый канал, - цитирует InterMedia Домогарова. - Вы опять не пригласите меня на «Вечерний Ургант», чтобы всем было понятно. Вы меня никогда не приглашали. Причина неизвестна, видимо, мой голос не помещается в «ведро рок-звезд», я мало что сделал на своем пути, либо я бездарность. Да, были мои фотографии, были упоминания моей фамилии и т.д. Но в ситуации не очень честной и правдивой моя фамилия была вами представлена как фамилия нарицательная! А это мои родители и мои родственники, простите!»