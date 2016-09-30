Правительство не поддержало сборы в пользу российских фильмов с кинотеатров

Правительство РФ не поддержало инициативу министерства культуры страны, предполагающую введение сборов с телеканалов и кинотеатров в поддержку отечественного кинематографа, сообщает «Интерфакс».

Ранее представители Минкультуры предложили ввести сборы с телеканалов и кинотеатров, чтобы направить вырученные таким образом деньги на поддержку отечественной киноиндустрии. Предполагалось, что сбор составит около 3 рублей с каждого билета в кино.

Ведомство предлагало создать программу поддержки российского кино, основанную на внебюджетных средствах. В пример приводилась так называемая «французская модель», когда отрасль поддерживается не прямым дотированием из бюджета, а благодаря косвенным сборам с участников рынка.

«Однако сама отрасль сказала «нет» и с этой позицией согласились в правительстве. Таким образом, наша идея поддержки не получила», - заявили представители Минкультуры.

В мае текущего года министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что Фонд кино поддерживает только небольшую часть интересных отечественных проектов. Он заявил о необходимости разработки новой программы поддержки российского кино, которая бы опиралась не только на бюджетные средства.