]]> ]]>
Главная Кино Новости

Правительство не поддержало сборы в пользу российских фильмов с кинотеатров

13:27 30.09.2016
© KM.RU
© KM.RU

Правительство РФ не поддержало инициативу министерства культуры страны, предполагающую введение сборов с телеканалов и кинотеатров в поддержку отечественного кинематографа, сообщает «Интерфакс».

Ранее представители Минкультуры предложили ввести сборы с телеканалов и кинотеатров, чтобы направить вырученные таким образом деньги на поддержку отечественной киноиндустрии. Предполагалось, что сбор составит около 3 рублей с каждого билета в кино.

Ведомство предлагало создать программу поддержки российского кино, основанную на внебюджетных средствах. В пример приводилась так называемая «французская модель», когда отрасль поддерживается не прямым дотированием из бюджета, а благодаря косвенным сборам с участников рынка.

«Однако сама отрасль сказала «нет» и с этой позицией согласились в правительстве. Таким образом, наша идея поддержки не получила», - заявили представители Минкультуры.

В мае текущего года министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что Фонд кино поддерживает только небольшую часть интересных отечественных проектов. Он заявил о необходимости разработки новой программы поддержки российского кино, которая бы опиралась не только на бюджетные средства. 

Темы: Кино в России, Министерство культуры РФ, Правительство Москвы, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.09.2016, 15:52
Ося

Не понял... сначала Минкульт финансово поддерживает заведомо убыточные кина, а после просит денег на "гуманитарную помощь"... наснимают разной чернухи (за редким исключением), а я, зритель, раскошеливайся? Уж лучше я скачаю хорошую фильму и оторвусь (дома под чайок, без жующего попкорн до рыгания какого-нибудь маргинала в кинотеатре)... кстати. ухи свои поберегу, потому что в кинотеатре начнут в фильме визжать или стрелять - это ещё выдержать надо, как будто зритель никогда стрельбы или визга не слышал...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.