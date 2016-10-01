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Анджелина Джоли получила полную опеку над детьми на месяц

20:55 1.10.2016
Анджелина Джоли © KM.RU
Анджелина Джоли © KM.RU
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Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили временное соглашение по вопросу опеки над детьми, сообщает TMZ.

По данным источников издания, в минувшую пятницу в Лос-Анджелесе состоялись слушания по делу об опеки над детьми. Пара договорилась о том, что Анджелина Джоли получает право полной опеки над всеми шестью детьми до 30 октября.

Питт, в свою очередь, сможет навещать детей в присутствии психолога. Кроме того актер должен будет сдавать анализы на наличие алкоголя и наркотиков.

Кроме того, обоих супругов обязали пройти консультации у психолога, сначала в индивидуальном порядке, а затем вместе с детьми. По истечении срока договора социальная служба может установить новые условия или направить дело в суд.

Напомним, 19 сентября Анджелина Джоли подала документы на развод с Питтом, указав в качестве причины «непримиримые разногласия». Позже стало известно, что Джоли не довольна тем, как Питт обращается с детьми. В частности таблоиды писали, что актера обвиняют в жестоком обращении с детьми под воздействием алкоголя. 29 сентября актер добровольно сдал анализы на алкоголь и наркотики, которые оказались отрицательными.

Питт и Джоли вместе с 2005 года. Официально они оформили свои отношения 23 августа 2014 года. Пара воспитывает шестерых детей — троих родных и троих приемных.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Развод и проблемы неудачных браков, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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