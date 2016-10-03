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Джон Малкович начал съемки в российском киноальманахе

16:35 3.10.2016
Джон Малкович. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джон Малкович. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый голливудский актер Джон Малкович прибыл в Москву на съемки киноальманаха «Про любовь 2», пишет Life.ru.

Киноальманах будет состоять из пяти новелл, которые снимают разные режиссеры. Продюсером проекта выступает Анна Меликян, режиссер первого фильма.

Малкович сыграет роль лектора, который рассказывает аудитории о любовных отношениях. Также, вместе с Ингеборгой Дапкунайте, он снимется в новелле, которую поставит режиссер Резо Гигинеишвили.

Первый фильм «Про любовь» увидел свет в 2015 году. Роль лектора в нем досталась Ренате Литвиновой. Сроки работ над второй частью пока не называются.

Джон Малкович является двукратным номинантом на премию «Оскар». Он известен по фильмам «Подмена», «После прочтения сжечь», «Воздушная тюрьма».

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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