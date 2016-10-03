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Бывший сотрудник 20th Century Fox осужден за кражу фильма «Выживший»

11:07 3.10.2016
Кадр из фильма «Выживший»
Кадр из фильма «Выживший»

Бывший сотрудник кинокомпании 20th Century Fox осужден за кражу и незаконное распространение фильма «Выживший».

Как сообщает издание The Independent, в декабре 2015 года 31-летний мужчина украл рабочие материалы фильма «Выживший» и выложил в интернет за шесть дней до официального релиза. Студия оценила причиненный ущерб в 1,12 миллиона долларов.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Отмечается также, что он таким же образом ранее «слил» в Сеть анимационный фильм «Снупи и мелочь пузатая в кино».

«Незаконное поведение ответчика причинило значительный вред студии. А тот факт, что он украл фильмы во время работы на киностудии, делает его преступление более вопиющим», - заявил на суде представитель студии.

Суд приговорил обвиняемого к шестимесячному домашнему аресту с двухлетним испытательным сроком, а также штрафу.

Фильм «Выживший» вышел в прокат 16 декабря 2015 года. Кассовые сборы картины составили 533 миллиона долларов. Картина принесла первый «Оскар» голливудскому актеру Леонардо ДиКаприо, сыгравшего главную роль в фильме. 

Темы: Авторское право в мире кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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