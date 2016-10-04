«Коллектор»: одинокий голос вышибалы денег

Монодрама Алексея Красовского «Коллектор» с Константином Хабенским выйдет в российский прокат 6 октября

Кадр из фильма «Коллектор»

Артур (Константин Хабенский)— преуспевающий коллектор, как бы дико это ни звучало. Силовым методам работы с клиентами он предпочитает изощренное психологическое давление, благодаря чему КПД его неблагодарной работы уверенно приближается к ста. В результате месячную зарплату в 400 000 рублей он считает для себя унизительной, а его роскошный офис располагается где-то на Краснопресненской набережной.

Угрозы сломленных клиентов Артур считает чем-то обыденным, поэтому поначалу не обращает внимания на звонок некой дамочки, начинающей сразу с угроз. Следом, правда, выясняется, что она действительно опасна, так как выложила в Интернет некое видео, способное поставить крест на деловой репутации ловкого коллектора. Сразу же начинается вал звонков от знакомых и партнеров по работе, которые один за другим отворачиваются от проштрафившегося Артура. Теперь у него есть всего 4-5 часов, чтобы доказать, что он — не верблюд.

Кадр из фильма «Коллектор»

«Коллектор» - это бенефис Константина Хабенского, который присутствует в кадре единолично. Все остальные его собеседники представлены лишь в виде голосов в телефонной трубке или за дверью. Среди хозяев этих голосов есть Игорь Золотовицкий и Евгений Стычкин, но узнаваемой сходу оказывается лишь Татьяна Лазарева. Харизмы самого высокооплачиваемого актера России Константина Хабенского хватает на то, чтобы вытянуть на себе всю 75-минутную картину. Он не только поддерживает нужный уровень драйва в каждом эпизоде, но и придумал для фильма несколько шуток (например, эпизод с ботинками).

Кадр из фильма «Коллектор»

Монодрама — относительно новый для России «зверь». Среди западных аналогов к «Коллектору» ближе всего оказывается «Лок» с неподражаемым Томом Харди. И там, и там герой ведет в ночи, бесконечные телефонные ситуации, разруливая, казалось бы, самые безнадежные ситуации. В условиях тотального финансового кризиса монодрама оказывается одним из самых надежных способов снять оригинальный фильм за сравнительно небольшие деньги. И Алексей Красовский этим очень умело воспользовался.

Кадр из фильма «Коллектор»

Только конченый ханжа модет придраться к выбору профессии для главного героя «Коллектора». Это все равно, что упрекать создателей французского «Лиона» в апологии ремесла киллеров. С одной стороны, Артур действительно качественно выполняет свою работу. С другой — использование запрещенных приемов не пройдет для него даром, и отвечать придется по гамбургскому счету. Как сказал на пресс-показе ленты Константин Хабенский, его герой меняется после того, как все от него отворачиваются, но в своих играх он зашел слишком далеко, поэтому возмездие неотвратимо.

Кадр из фильма «Коллектор»

Некоторые критики попеняли на, якобы, не слишком убедительный финал. Но тут надо понимать, что Красовский нас знакомит с духовно неполноценными персонажами, которые живут придуманными чувствами и не готовы прощать тех, кто с помощью неоспоримых фактов рушит их комфортный, но иллюзорный мирок.

Фото с сайта kinopoisk.ru