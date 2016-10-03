Бенедикт Камбербэтч не исключил закрытие сериала «Шерлок» в 2017 году

Будущий четвертый сезон популярного британского сериала «Шерлок» может стать последним. Вероятность этого не исключил исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч в интервью журнал GQ.

Камбербэтч стал персоной ноябрьского номера журнала, который поступит в продажу в конце текущей недели. В интервью актер затронул как политические, так и творческие темы. И, в частности, рассказал о возможном развитии ситуации с сериалом «Шерлок».

По словам артиста, работа над четвертым сезоном ощущалась как конец эпохи. «Это ощущается, как конец эпохи, если быть откровенным. Кажется, что все идет к тому месту, когда продолжать будет уже невозможно. Мы никогда не говорили «никогда» этому шоу. И я хотел бы вернуться к нему, но в ближайшем будущем мы увидим новые серии. Мне кажется, мы сделали что-то очень цельное. В общем, просто подождем и посмотрим», - рассказал Камбербэтч.

Актер также прокомментировал решение жителей Великобритании о выходе из Евросоюза. «Вы знаете, я был в Уэльсе, когда был референдум. И в Уэльсе вы сталкиваетесь с ужасной бедностью. Там много реальных проблем. И вполне естественно, что люди злятся и хотят перемен. Когда Великобритания вступала в Евросоюз, им обещали перемены, но они не произошли...» - прокомментировал артист.

Четвертый сезон сериала «Шерлок» увидит свет в январе 2017 года. Съемки сезона начались 4 апреля и завершились 5 августа 2016 года. Новый сезон будет, как и прежде, состоять из трех эпизодов. Ранее создатели телешоу уже говорили, что, возможно, все закончится на четвертом сезоне, но при этом не исключали того, что могут оставить некоторые сюжетные линии для продолжения сериала.