Кристофер Нолан может получить рекордный гонорар за свой новый фильм

Режиссер Кристофер Нолан может получить второй по размерам режиссерский гонорар за всю историю Голливуда.

Как сообщает издание IndieWire, за работу над фильмом «Дюнкерк» Нолан получил впечатляющие условия оплаты. Фиксированный гонорар кинематографиста составляет 20 миллионов долларов, плюс он получит 20 процентов от всех кассовых сборов картины.

Такие условия в свое время получал только Питер Джексон за работу над фильмом «Кинг-Конг» 2005 года. Тогда суммарный заработок австралийского режиссера составил около 130 миллионов долларов.

Отмечается, что максимальный режиссерский гонорар в Голливуде на сегодняшний день был выплачен Джеймсу Кэмерону, который получил за работу над «Аватаром» порядка 350 миллионов долларов. Средний же режиссерский гонорар на Фабрике грез варьируется от 750 тысяч долларов до 1,5 миллиона долларов в зависимости от кассовых сборов предыдущих картин кинематографиста.

Фильм «Дюнкерк» - первая за 14 лет работа Нолана, снятая без участия каких-либо фантастических «элементов». Кинолента расскажет историю спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. Премьера картины намечена на 21 июля 2017 года.