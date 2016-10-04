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Компания Люка Бессона вернет на экраны комедийную франшизу «Такси»

11:03 4.10.2016
Постер к фильму «Такси 5». Фото @FGastambide/Twitter
Постер к фильму «Такси 5». Фото @FGastambide/Twitter

Киностудия режиссера Люка Бессона EuropaCorp анонсировала продолжение популярной комедийной франшизы «Такси».

Информация о работе над пятым фильмом серии появилась в официальном микроблоге киностудии в Twitter. Сообщается, что зрители смогут увидеть «Такси 5» 31 января 2018 года.

Режиссер и исполнители главных ролей сменятся. Так, режиссерское кресло проекта займет Франк Гастамбид, он же сыграет главного героя и напишет сценарий. Его напарником в написании сценария и в фильме станет актер Малик Бенталха.

Первый фильм серии «Такси» вышел на экраны в 1988 году. Главную роль в нем сыграл Сами Насери. В франшизе также снимались Марион Котийяр и Фредерик Дефенталь. Продолжения картины вышли в 2000, 2003 и 2007 годах соответственно.

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