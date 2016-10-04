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Роскосмос выпустит серию мультфильмов о космосе

09:54 4.10.2016

Телестудия Роскосмоса и оператор российских космодромов «ЦЭНКИ-Космодромы России» анонсировали выпуск серии мультфильмов о космосе, сообщает ТАСС.

Мультфильмы будут выходить под названием «Космические Юра и Нюра». Роскосмос уже выпустил два мультфильма из этой серии, которые рассказали детям о новом российском космодроме Восточный и самом первом и большом космодроме мира — Байконуре.

«Мы обратились к жанру анимации, чтобы рассказать просто и ярко о галактиках и Вселенной. Сначала сделали один мультфильм, и вдруг он стал интересен всем, не только детям, но и взрослым. И мы решили снять серию мультфильмов на тему космонавтики и астрономии», - рассказал руководитель студии Роскосмоса Александр Островский.

Первые мультфильмы озвучили космонавты Федор Юрчихин и Елена Серова. Очередная серия выйдет сегодня, 4 октября. Ее озвучил космонавт Антон Шкаплеров.

Планируется, что героями и рассказчиками следующих серий станут космонавты Алексей Леонов, Сергей Крикалев, а также начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

Темы: Кино в России, Космонавтика в России, Мультфильм, Роскосмос
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 11:28
а что

Роскосмосу заняться нечем? Они переквалифицировались?
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