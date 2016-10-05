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Кредитор фильма «Вий» попросил признать актера Алексея Петрухина банкротом

12:05 5.10.2016
Алексей Петрухин. Фото с сайта kinopoisk.ru
Алексей Петрухин. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актера и продюсера Алексея Петрухина могут признать банкротом.

Как сообщает РИА Новости, кредитор фильма «Вий 3D» (2014) подал заявление в Арбитражный суд Московской области о признании Петрухина, а также компанию, снимавшую фильм, банкротами.

Петрухин является владельцем компании «Русская фильм группа». В материалах дела говорится, что компания ООО «Автокомплект» выдала кредит Петрухину и его компании на съемки фильма «Вий», однако долг и проценты до сих пор не возвращены. Компания заявляет, что долг Петрухина составляет почти 44,5 миллиона рублей, а долг его компании — 38 миллионов рублей.

Заявления кредитора будут рассмотрены в конце октября. Ранее сообщалось, что компания Петрухина понесла убытки из-за экс-владельца «Моего банка» Глеба Фетисова, который обещал стать инвестором фильма «Вий». В феврале 2014 года Фетисов был арестован по делу о выводе активов «Моего банка» и невыполнении обязательств перед вкладчиками на сумму 6,5 миллиарда рублей.

Фильм «Вий 3D» вышел в прокат 30 января 2014 года. Бюджет картины составил 26 миллионов долларов. Кинолента собрала в мировом прокате 39,5 миллиона долларов. 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Дефолты и банкротства в России
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