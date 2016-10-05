Шесть российских фильмов покажут на Лондонском кинофестивале

Сегодня, 5 октября, в Лондоне открывается 60-й международный Лондонский кинофестиваль.

В рамках киносмотра будут представлены 268 кинолент из 74 стран мира. В официальной конкурсной программе участвуют 10 фильмов, в том числе работы режиссеров Пола Верховен («Она»), Мартина Кулхочена («Сара»), Терренса Дэвиса («Тихая страсть») и других. Жюри официального конкурса возглавляет греческая режиссер, сценарист, продюсер и актриса Афина Рахель Цангари.

В официальную конкурсную программу работы российских режиссеров не вошли, однако в рамках фестиваля публике будут представлены 6 отечественных кинолент. Так, Кирилл Серебренников представит свой фильм «Ученик», а Иван Тодоровский — комедию «Зоология».

Также будут представлены документальная лента «Танцор», посвященная работе и жизни Сергея Полунина, короткометражка «Город-герой» о жителях безымянного города за полярным кругом, мультфильмы «Морошка» и «Бегемот и компот».

Лондонский международный кинофестиваль продлится до 16 октября.