Россия и Украина начали съемку адаптации сериала «Менталист»

В России начались съемки российско-украинской версии популярного телесериала «Менталист», сообщает ТАСС.

Режиссером российской версии выступает Алексей Мурадов. Главные роли исполняют израильский актер Йехецкель Лазаров и Анастасия Микульчина.

Пока планируется выпустить 16 серий. Сюжет будет строиться вокруг консультанта особого криминального отдела полиции Даниила Романова. «Он прекрасный менталист, психолог-практик и манипулятор, некогда выдававший себя за экстрасенса и ясновидящего, способного читать чужие мысли», - так описывают главного героя создатели телешоу.

Съемки проводятся в России, а затем будут продолжены в Одессе. Отмечается, что российско-украинская версия будет отличаться от оригинального сериала и будет выстроена под реалии и менталитет отечественного зрителя.

Сериал «Менталист» транслировался на канале CBS с 2008 по 2015 годы, он насчитывает семь полных сезонов.