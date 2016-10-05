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Россия и Украина начали съемку адаптации сериала «Менталист»

10:38 5.10.2016
Кадр из сериала «Менталист»
Кадр из сериала «Менталист»

В России начались съемки российско-украинской версии популярного телесериала «Менталист», сообщает ТАСС.

Режиссером российской версии выступает Алексей Мурадов. Главные роли исполняют израильский актер Йехецкель Лазаров и Анастасия Микульчина.

Пока планируется выпустить 16 серий. Сюжет будет строиться вокруг консультанта особого криминального отдела полиции Даниила Романова. «Он прекрасный менталист, психолог-практик и манипулятор, некогда выдававший себя за экстрасенса и ясновидящего, способного читать чужие мысли», - так описывают главного героя создатели телешоу.

Съемки проводятся в России, а затем будут продолжены в Одессе. Отмечается, что российско-украинская версия будет отличаться от оригинального сериала и будет выстроена под реалии и менталитет отечественного зрителя.

Сериал «Менталист» транслировался на канале CBS с 2008 по 2015 годы, он насчитывает семь полных сезонов. 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 12:26
Не понимаю!

Нынешние "творилы"-"суперзвезды искусства" хоть что-нибудь свое могут придумать?!?!
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