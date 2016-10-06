Популярный американский хоррор-сериал «Американская история ужасов» продлен на седьмой сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Новый сезон телешоу, получивший название «Роанок», вышел на экраны 14 сентября. На сегодняшний день зрителям представлено 4 серии из 10 запланированных. Премьерный эпизод посмотрело 5 миллионов зрителей.

Подробности готовящихся сезонов создатели телешоу — Райан Мерфи и Брэд Фалчук — предпочитают не раскрывать. Особенность сериала состоит в том, что каждый сезон рассказывает уникальную историю, практически не связанную с предыдущими сезонами. А вот исполнители главных ролей в сериале почти не меняются.

В пятом сезоне к проекту присоединилась популярная певица Lady GaGa. Ее работа была отмечена престижной премией «Золотой глобус». А создатели телешоу предложили ей вернуться в шестом сезоне. Помимо Lady GaGa в шестом сезоне «Американской истории ужасов» снимались Сара Полсон, Анджела Бассетт, Уэс Бентли, Мэтт Бомер и другие.

«Наш проект бесконечно изобретательный, шокирующий и увлекательный. Мы гордимся тем, что он продолжается», - так прокомментировали представители телесети FX, которая курирует работу над сериалом.

Шестой сезон «Американской истории ужасов» завершится 16 ноября.