Молодая жена спасла жизнь Евгению Евстигнееву

Замечательному советскому артисту Евгению Евстигнееву 9 октября исполнилось бы 90 лет

Евгений Евстигнеев

Его называли «инстинктивным актером». Дело тут и в его врожденной способности быстро перевоплощаться и сыграть любой характер, и в том, что для построения своей карьеры он не прилагал никаких видимых усилий. Широко известен случай, когда Евстигнеев играл на барабанах, и его заприметил ректор Горьковского театрального училища. После трех лет учебы актер три года проработал во Владимирском областном театре имени Луначарского.

В театре у Евстигнеева складывалось всё довольно гладко, а вот в кино он громко заявил о себе лишь в 1964 году, сыграв роль товарища Дынина в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Искрометную комедию Элема Климова выпустили на экран с боем. Гораздо меньше повезло другой работе Евстигнеева - «Скверному анекдоту» по повести Достоевского. Фильм пролежал на полке больше двадцати лет. ««Статья о ней вышла за 23 года до выхода на экран, ее смело можно поместить в Книгу рекордов Гиннеса, – вспоминал режиссер Владимир Наумов. – А что касается Евстигнеева, то вынь его из этой картины и поставь туда любого другого потрясающего актера, для меня она распадется, развалится сразу. Евстигнеев – тот магнит, та сердцевина, то некое вещество, которое соединяет все вокруг себя».

Евгений Евстигнеев

Евстигнеев был трижды женат. Первый брак с Галиной Волчек распался, он ушел к актрисе Лилии Журкиной, с которой прожил 23 года, до самой ее смерти. Третьей женой Евстигнеева стала актриса Ирина Цывина: ему было 60, ей всего 23. Говорят, что именно она вернула к жизни уже тяжело больного актера, подарив ему шесть лет счастья.

Евгений Евстигнеев

Именно с подачи Цывиной Евстигнеев сыграл роль профессора Преображенского в «Собачьем сердце», от которой до последнего отнекивался. «Я ему помогала с текстом, скажем, когда он учил роль во мхатовских "Чеховских страницах", да и когда играл профессора Преображенского, я с ним в Питер ездила, помогала осваивать текст роли, реплики подавала, ему так было удобно, нужно, - рассказала Цывина в свежем интервью «Российской газете». - Евгений Александрович просто не читал «Собачьего сердца», оно же было запрещено. Я прочла это в школе, под партой, в распечатке, а он не читал, и уж когда увидел этот толстенный сценарий... Уговорила я его!»

Евгений Евстигнеев

Евстигнеев был закрытым человеком, привыкшим всё переживать в себе. «У него было табу на рассказы о личной жизни, - говорит Ирина Цывина. -Он был замкнутым, много переживал внутри себя, о том, что его мучает, не говорил, поэтому и проблемы с сердцем были. Это был человек советский, правильно воспитанный, соблюдавший все этические нормы, не выплескивавший эмоций наружу. При его огромной популярности он еще был абсолютно лишен тщеславия и оставался очень скромным человеком, отказывался от всех должностей. И говорил мне, что ему противно видеть художников, выходящих на трибуну и вещающих, как надо жить, что есть добро и зло... Скрытный и скромный - так будет, наверное, правильно его называть.

Евгений Евстигнеев

Не желая выносить свои проблемы напоказ, Евстигнеев пытался объясняться... с помощью своих ролей. «Он очень хотел сыграть в картине «Зимний вечер в Гаграх», ведь там джаз, его тема! - признается Ирина Цывина. - И Евгений Александрович просто по пятам ходил за Кареном Шахназаровым, как маленький мальчик просил, говорил, это мое, это только я должен играть. Он был этой ролью болен. Там был в сценарии момент, где его Беглов говорит «я не умер, я не умер, я жив», помните, в телефонной будке? Ему важно было это тогда сказать. И еще его герой там много говорит про свою дочь герою Панкратова-Черного, помните - "у меня есть дочь!" Это все было будто бы из Жениной жизни, и я знаю, что он это говорил про свою Машу (Мария Селянская — дочь Евстигнеева, актриса театра «Современник». - прим. KM.RU)».

При всей своей закрытости, Евстигнеев умудрился не нажить себе врагов. «И я ему говорила: какой ты счастливый, у тебя нет людей, которые тебя не любят, которые тебе завидуют, - продолжает Цывина. - Их и вправду не было. Его все обожали. Мне муж рассказывал, что когда МХАТ был на гастролях в Японии, к нему в номер отеля заходили и артисты, и осветители, и постановочная часть - просто поговорить, со своими бедами, как к священнику на исповедь. Потому что он был «могила»! Дальше него ничего не шло, он всех утешал, помогал, случалось, и «пробивал» людям квартиры...»

Евгений Евстигнеев

Юбилей Евстигнеева широко отмечается на телеэкранах и киноплощадках России. Девятого октября на Первом канале пройдет премьера документального фильма «Евгений Евстигнеев. Я понял, что я вам еще нужен». Авторы обратились к астрологу Павлу Глобе и попросили составить космограмму Евгения Евстигнеева. Что было заложено в судьбе актера, а чего он достиг вопреки прогнозам звезд? С юности Евстигнеев обожал джаз - играл в ансамбле, был великолепен на ударных. Актер всю жизнь собирал джазовые пластинки, их покажет и поставит послушать вдова актера Ирина Цывина.

Евгений Евстигнеев

Телеканал «Культура» покажет 9 октября авторскую программу Виталия Вульфа «Мой серебряный шар» (20:10), телеспектакль «Игра в детектив» (15:30), художественные фильмы «Скверный анекдот» (10:35) и «Демидовы» (20:55). В 15:30 у зрителей есть возможность увидеть любимого артиста в телеспектакле «Игра в детектив». А в 20:55 – в исторической драме Ярополка Лапшина «Демидовы».

Евгений Евстигнеев

Кинотеатры России устраивают показы фильмов с участием Евстигнеева. В столичном кинотеатре «Спутник» на Солдатской улице в рамках программы «Культурные выходные» 10 октября покажут картину 1971 года режиссера Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». На сеанс приглашаются лица старше 12 лет. Начало в 13.00. Вход бесплатный. В Ульяновске 16 октября во Дворце книги можно будет посмотреть комедию «По семейным обстоятельствам» с Евгением Евстигнеевым, Галиной Польских, Роланом Быковым, Анатолием Папановым. Сеансы начинаются в полдень, попасть на них также можно бесплатно.

Фото с сайта kino-teatr.ru