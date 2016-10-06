Денни ДеВито планирует уехать из США в случае победы Трампа

Знаменитый голливудский актер Дэнни ДеВито не исключил вероятности своего переезда в Великобританию в случае победы бизнесмена Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября. Об этом Де Вито рассказал в эфире радиостанции Radio X.

ДеВито сравнил Трампа с экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном, который сейчас занимает должность министра иностранных дел Великобритании. По его словам, политики похожи своим эпатажным поведением, «сделаны из одного теста».

Когда зашла речь о возможной победе Трампа на выборах, актер сказал, что скорее всего в этом случае уедет из США, пошутив, что уже начал присматривать себе недвижимость на Туманном Альбионе.

Участие Трампа в президентских выборах 2016 года вызывало неоднозначную реакцию среди представителей шоу-бизнеса. На сторону Трампа встали отец Анджелины Джоли актер Джон Войт, актеры Халк Хоган, Чарли Шин, музыканты Кид Рок, Азилия Бэнкс, Лоретта Линн.

Однако лагерь противников миллиардера, желающего стать главой государства, гораздо больше. Так, по мнению Деппа, Трамп может стать последним президентом США, так как под его руководством страна просто перестанет существовать. Такого же мнения придерживается актриса Дженнифер Лоуренс. Писатель Стивен Кинг и еще более 450 литераторов в мае текущего года опубликовал большое открытое письмо с резкой критикой политика. Певица Шер изъявила желание отправиться на Юпитер в случае победы Трампа. А Джордж Клуни назвал Трампа «ксенофобским фашистом» за предложение последнего запретить мусульманам въезд в США. В свою очередь Ричард Гир назвал Трампа американским Бенито Муссолини.