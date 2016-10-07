]]> ]]>
Главная Кино Новости

Актриса Людмила Иванова скончалась в реанимации

17:15 7.10.2016
Людмила Иванова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Людмила Иванова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Российская актриса театра и кино Людмила Иванова скончалась на 84-м году жизни в реанимации 13-й городской клинической больницы Москвы, сообщает ТАСС.

Информацию о смерти артистки подтвердили в справочной службе клиники. Людмила Иванова была госпитализирована 29 сентября из-за обострения хронического заболевания. В начале недели ее состояние ухудшилось. У актрисы понизилось давление и появились проблемы с дыханием, медики приняли решение перевести ее в реанимацию и подключить к системе искусственной вентиляции легких.

Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. Она окончила школу-студию МХАТ по окончании которой была принята в труппу Московского передвижного драмтеатра. В 1957 году перешла в театр «Современник».

На счету Ивановой более 80 киноролей. Она снялась в таких фильмах, как «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Полеты во сне и наяву», «Небеса обетованные».

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.