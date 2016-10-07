Актриса Людмила Иванова скончалась в реанимации

Российская актриса театра и кино Людмила Иванова скончалась на 84-м году жизни в реанимации 13-й городской клинической больницы Москвы, сообщает ТАСС.

Информацию о смерти артистки подтвердили в справочной службе клиники. Людмила Иванова была госпитализирована 29 сентября из-за обострения хронического заболевания. В начале недели ее состояние ухудшилось. У актрисы понизилось давление и появились проблемы с дыханием, медики приняли решение перевести ее в реанимацию и подключить к системе искусственной вентиляции легких.

Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. Она окончила школу-студию МХАТ по окончании которой была принята в труппу Московского передвижного драмтеатра. В 1957 году перешла в театр «Современник».

На счету Ивановой более 80 киноролей. Она снялась в таких фильмах, как «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Полеты во сне и наяву», «Небеса обетованные».