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Актрису Людмилу Иванову подключили к искусственной вентиляции легких

11:28 7.10.2016
Людмила Иванова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Людмила Иванова. Фото с сайта kino-teatr.ru

Состояние здоровья 83-летней российской актрисы Людмилы Ивановой оценивается как тяжелое, сообщает Life.ru.

Артистка была экстренно госпитализирована из-за обострения хронических заболеваний в конце сентября. Она находилась на лечении в отделении хирургии, но в начале текущей недели ее состояние ухудшилось и актриса была переведена в реанимацию. Ее состояние стало резко ухудшаться.

Отмечается, что у Людмилы Ивановой упало давление и появились проблемы с дыханием, в связи с чем ее было решено подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас давление актрисы поддерживают при помощи лекарственных препаратов.

Людмила Иванова известна российскому зрителю по таким фильмам, как «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Полеты во сне и наяву», «Небеса обетованные» и многим другим. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
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