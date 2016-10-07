Актрису Людмилу Иванову подключили к искусственной вентиляции легких

Состояние здоровья 83-летней российской актрисы Людмилы Ивановой оценивается как тяжелое, сообщает Life.ru.

Артистка была экстренно госпитализирована из-за обострения хронических заболеваний в конце сентября. Она находилась на лечении в отделении хирургии, но в начале текущей недели ее состояние ухудшилось и актриса была переведена в реанимацию. Ее состояние стало резко ухудшаться.

Отмечается, что у Людмилы Ивановой упало давление и появились проблемы с дыханием, в связи с чем ее было решено подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас давление актрисы поддерживают при помощи лекарственных препаратов.

Людмила Иванова известна российскому зрителю по таким фильмам, как «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Полеты во сне и наяву», «Небеса обетованные» и многим другим.