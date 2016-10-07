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Фильмы о Гарри Поттере вновь покажут в кинотеатрах России

11:46 7.10.2016
Фрагмент постера
Фрагмент постера
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Все восемь фильмов о Гарри Поттере вновь будут показаны в российских кинотеатрах, сообщается на официальном сайте сети кинотеатров «Синема Парк».

«Поттерианский» киномарафон приурочен к премьере спин-оффа франшизы, фильму «Фантастические твари и где они обитают». Картина рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.

Показы фильмов о Гарри Поттере пройдут в общей сложности в 20 российских городах с 21 по 29 октября.

В свою очередь в США кинокомпания Warner Bros. также решила порадовать поклонников «Поттерианы» аналогичным киномарафонам. Правда там фильмы будут показаны в формате IMAX. В США показы стартуют с 13 октября.

Фильм «Фантастические твари и где они обитают» выйдет на широкие экраны 16 ноября. В перспективе у него запланировано еще два сиквела.

Темы: Гарри Поттер, Кинокомпании, Кино в мире, Премьеры в мире кино
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