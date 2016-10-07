Создатели «Смешариков» выпустят сериал о российских игрушках

Создатели популярного мультсериала «Смешарики» работают сразу над двумя новыми анимационными проектами, сообщает RNS.

Один проект, получивший название «Детский мир», предполагает создание сериала и полнометражного анимационного фильма. Его героями станут известные российскому зрителю игрушки.

«Это будут игрушки, известные и знакомые с детства, мы ориентируемся на российского зрителя», - отметили продюсеры проекта. Сроки работ над этим проектом пока не называются.

Вторым проектом станет рисованный сериал о динозавре «Динозавр Рики». Его планируется представить зрителям уже в 2017 году.

«Смешарики» впервые вышли на телеэкраны в 2004 году. На сегодняшний день сериал насчитывает 11 сезонов (206 серий). Мультфильм выходит в 60 странах мира, переведен на 15 языков, ежедневная аудитория мультсериала — 50 млн человек.