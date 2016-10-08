Леонида Куравлева расстроила чудовищная ложь о развале России

Восьмого октября исполняется 80 лет Леониду Кураслеву, воплотившему на экране настоящий русский характер

Леонид Куравлев

Путевку в жизнь этому всенародному любимцу дал Михаил Швейцер, который снял его в небольшой, но значимой роли матроса Камушкина в «Мичмане Панине». Вот как режиссер отзывался о Куравлеве: «Он с первой своей роли показал себя истинно русским человеком, русским художником, а это прежде всего не умение, а верность правде жизни, народной правде. Он простой человек, наш Леня, и замечательна его способность предстать перед простым человеком наперекор сложностям жизни, которые он очень хорошо себе представляет, умеет их наблюдать».

А ведь никаких предпосылок для развития актерских способностей в детстве у Куравлева не было. Мать была парикмахером, отец — рабочим. Втроем они ютились в небольшой коммуналке на востоке Москвы. Любимым фильмом Куравлева был «Большой вальс», но вряд ли именно это стало решающим аргументом для поступления во ВГИК. Туда посоветовала ему идти сестра, ибо на вступительных экзаменах не нужно было сдавать ненавистную математику. Попытка удалась лишь со второго раза.

Звезд с неба студент Куравлев, однако, не хватал. Для развития актерских навыков ему отчаянно не хватало культурного багажа. Серьезных книг Куравлевы дома не держали, а когда он юношей принес домой первый том «подписного» Достоевского, мать посетовала, что лучше бы он потратил деньги на что-то более полезное. В итоге с третьего курса Куравлева чуть не отчислили, но его спас наставник Борис Бибиков. «После второго курса Борис Владимирович меня отчислил, потому что я никак не проявил себя. Влепил двойку. Мне и Смирнову Боре, - рассказал актер в свежем интервью газете «Культура». - Я забрал документы, Борька же поехал к Бибикову домой. Принялся уговаривать: «Мне учиться у вас очень интересно, хотя знаю, что актером не стану...» И Борис Владимирович поставил ему тройку. Заодно и мне, а то получилось бы несправедливо. Так что Борька меня спас. Он действительно стал не актером, а краеведом».

Леонид Куравлев

Куравлева заметила во ВГИКе помощница режиссера Швейцера Софья Милькина, когда он потешно исполнял на экзамене по вокалу романс Кюи. Несоответствие между простодушием Куравлева и его напускным пафосом не ускользнуло от внимание опытной дамы. Так Куравлев оказался в «Мичмане Панине».

По-настоящему раскрыл дар Куравлева Василий Шукшин, снявший его сначала в своей студенческой короткометражке «Из Лебяжьего сообщаают», а потом и в дебютном полнометражном фильме «Живет такой парень». «Неудача первой большой картины могла похоронить его как режиссера, - рассуждает Куравлев. - И вот незадолго до съемок я прихожу к нему в студию. Вася стоит у окна, мрачно смотрит на дождь и вдруг произносит: «Неужели моя земля меня подведет?» Я почувствовал, что это он не только о погоде. А о том, получится ли фильм. И надо сказать, что земля не подвела. Когда мы приехали на Алтай, там стояло прекрасное бабье лето, доброе, ласковое, внимательное к человеку. И со съемками все ладилось. Шукшин снимал очень быстро. Заранее знал все, до мельчайших нюансов. У него в голове все было раскадровано. Картина сразу сделалась народной — светлая, добрая, человечная. После нее я стал нарасхват. Шукшин этой ролью словно предложил меня всему режиссерскому сообществу».

Леонид Куравлев

Роль Пашки Колокольникова в «Живет такой парень» Куравлев до сих пор считает своей самой значительной работой в кино. «Лучше не было, - утверждает он. - Здесь моя сущность полностью совпала с характером героя. В ленте я был именно тем, кто есть в жизни. Из всего, что я сыграл, примерно 12 работ могу назвать блестящими. Но тут не только моя заслуга. Не будь у меня замечательных партнеров, не было бы и успешных ролей. Я очень много впитывал от коллег по площадке, многому у них учился — Леонов, Юрский, Высоцкий, Новиков, Гердт, Вицин... Помните, как в комедии «Не может быть» Вицин играл подвыпившего папашу невесты? Гениально. Ни одного фрагмента мимо. Лишь такие актеры и способны насыщать. Они словно делятся своим талантом. Сегодня мне грустно смотреть фильмы с моим участием. Многих из тех, с кем играл, уже нет в живых. Также я никогда не отрывал себя от режиссера. Даже у слабого можно сыграть по-своему. Он тебя заставляет так, а ты делаешь наоборот, противореча постановщику».

Леонид Куравлев

Снявшись в 250-ти картинах, Куравлев признается, что на протяжении всей своей жизни противоречил режиссерам. «Думаете, все гении, что ли? - риторически вопрошает он. - Была пятерка гениальных режиссеров, в которых я не сомневался, и на почве их мастерства у меня была возможность создавать свои образы. Шукшин, Гайдай, Лиознова, Данелия и Швейцер. У Швейцера, можно сказать, я снимался все время. Он не умел создавать плохие картины. Помню, как он меня пригласил в «Маленькие трагедии». Образ гробовщика с его фразой «Мертвец без гроба не живет!» я придумал сам. Очень благодарен Швейцеру, что позволял работать по-своему. Больше всего, конечно, мне запомнилась «Карусель» по рассказам Чехова. Планировалось и продолжение, где я должен был играть с Олегом Ефремовым. Уже сформировали группу. Но съемки не состоялись».

Леонид Куравлев

Если говорить о массовом зрителей, то он ценить Куравлева, прежде всего, за роль в «Афоне» Георгия Данелии. «Образ Афони меня преследовал до девяностых, хотя фильм вышел в 1975-м, - признается Куравлев. - Прохожие, узнавая на улице, кричали: «Афоня, гони рубль!» А между тем Данелия не хотел брать меня в картину. Говорил, что я слишком примелькался на экране. Вот посмотрите, кого режиссер пробовал на эту роль (тут Куравлев достал список, в котором было шестнадцать фамилий. Среди них — Владимир Высоцкий, Николай Караченцов, Георгий Бурков, Владимир Носик, Борис Щербаков, Андрей Мартынов). Но в конце концов пришлось взять меня. Честно говоря, загадка: почему в народе так любят Афоню? Ему даже памятник поставили в Ярославле, где снималась лента. По сути, Афоня — лгун, алкаш, подонок, эгоист. Испортил девку, и ладно. Потом, правда, опомнился. Мне кажется, Данелия сам не разобрался с этим героем. Однако к нему — всенародная любовь. Почему? Непонятно».

Леонид Куравлев

Печалиться о нереализованных возможностях Куравлев не склонен. «Благодарен Богу, что он на меня просыпал столько великолепных ролей, - говорит он. - Кто-то страдает, что не сыграл Гамлета или Хлестакова. Я тоже не сыграл Гамлета и Хлестакова, зато за плечами много других героев, порой совсем неожиданных — Робинзон Крузо, например. Помню, когда Говорухин взял меня на эту роль, комиссия встала на дыбы. «Зачем вы утвердили Куравлева? У него комедийный имидж! Он — Шура Балаганов, а Робинзон Крузо — англичанин, аристократ». Говорухин ответил: «Снимать буду только Куравлева. Потому что весь фильм перед зрителями будет одно и то же лицо, и любой артист на двадцатой минуте наскучит. А за Куравлевым наблюдать интересно». И Говорухин не ошибся. Картина разошлась по сорока странам».

Теперь Леонид Куравлев снимается крайне редко. Всему виною голливудские стандарты, гоcподствующие в современном российском кино. «За что его любить? - рассуждает Куравлев об американском кино. - За эффекты? Но это всего лишь приправа. А где, извините, главное блюдо? Американские картины ни уму, ни сердцу. Я был в США четыре раза. Скучные они... Да и вкуса особого нет. В 2008-м я снялся в фильме «Книга мастеров» по мотивам русских сказок. Его делали в России на американские деньги. Но что американцы понимают в русских сказках? По контракту лента должна была монтироваться в Голливуде. Вот там и отрезали лучшие куски, это существенно картину испортило. Можно не понимать в наших сказках, однако художественный вкус, по крайней мере, должен быть. А в прошлом году принял участие в наполовину иностранном фильме с чудовищным названием «Весь этот джем». Сценарий не понравился, но роль священника, которую мне предложили, показалась вполне приличной. Согласился отчасти и из-за того, что снова захотелось услышать команду «мотор». У меня от нее сердце замирает...»

Постер с сайта kinopoisk.ru

Народная любовь иногда Куравлеву выходит боком. «Мне приятно ловить добрые взгляды и улыбки на улицах, - признается он. - Значит, действительно своими ролями я несу что-то положительное. Незнакомые люди часто говорят, что любят меня. Но не все. Есть которые ненавидят. Недавно мне рассказали, что в интернете кто-то написал от моего имени, что якобы я мечтаю о развале России, чтобы она поскорее накрылась медным тазом. Очень расстроился от такой чудовищной лжи. Я все пропускаю через сердце, хотя понимаю, что написать такое мог лишь завистник, которому природа не дала и крупицы талант».

Фото с сайта kino-teatr.ru