Людмила Иванова до последнего с ужасом вспоминала о пощечине Олегу Далю

Актриса Людмила Иванова, сыгравшая Шурочку в «Служебном романе», скончалась 7 октября в реанимации на 84-м году жизни

Людмила Иванова

Серьезные проблемы со здоровьем у актрисы начались в начале этого года. Иванова постоянно наблюдалась у врачей, в мае ее мучили сильные боли в ногах, актрисе грозила ампутация, однако врачам удалось избежать хирургического вмешательства. На днях актрисе вновь стало хуже, она оказалась на лечение в хирургическом отделении, позже ее перевели в реанимацию. Резкое ухудшение состояния здоровья Ивановой было зафиксировано 6 октября. У нее упало давление и возникли проблемы с дыханием, в связи с этим актрису пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Людмила Иванова была актрисой театра «Современник». В последние годы она жила на Чистопрудном бульваре неподалеку от театра. «Да я пять раз меняла квартиру, чтобы наконец-то здесь жить, - рассказывала она недавно в интервью «Вечерней Москве». - Я ведь очень много работала в театре, поэтому жить так далеко от него — в Бирюлеве, не могла. К тому же у меня была еще и общественная нагрузка... Специфическая: я собирала штрафы за опоздание актеров и выполняла прочую неблагодарную работу. Больше всего денег отдала за опоздания чудесная актриса Лилия Толмачева. Она всегда опаздывала. Бежит по улице на каблучках, золотые волосы развеваются, и хотя бы на минуту, но все равно опоздает. Я ей прямо с порога и заявляю: «Давай три рубля»».

Людмила Иванова

Самые яркие впечатления у Ивановйо остались от работы с Олегом Далем. «Раньше «Современник» много гастролировал по стране, и после спектаклей зрители устраивали свои конкурсы на лучшего артиста, и всегда называли Олега Даля, - вспоминвает она. - Да, он гений и был рожден для того, чтобы играть на сцене. С ужасом вспоминаю, как после первого спектакля Даля в «Современнике» я врезала ему по лицу. Предыстория рукоприкладства такова: во время спектакля Олег надел на голову стол и ушел с ним. Я выбежала за ним и тут только поняла, что он пьян в стельку. Вмазала ему. Он убежал. Три дня мы его искали. Коллеги мне говорили: «Люда, что ты наделала? А вдруг такой ранимый Олег Даль что-нибудь с собой сделает?» Я очень переживала. К счастью, Олег вернулся в театр живой и невредимый и даже попросил у меня прощения».

Людмила Иванова

Иванова не осуждает Даля, зная не понаслышке, что актер испытывает колоссальное напряжение перед выходом на сцену. «Боялся играть. Волновался, - объясняет она поведение Даля. - Все гении волнуются, когда выходят на сцену. Вот Евгений Евстигнеев из-за этого нередко забывал текст. Если говорить о тех, кого я считаю великими актерами, назову Гафта: он никогда не повторяется, не было случая, чтобы Валя одинаково сыграл роль. Гениальным я считаю и Сергея Гармаша».

Людмила Иванова

О нынешнем руководителе «Современника» Галине Волчек Иванова отзывается так: «Она невероятная умница, умнее человека я в жизни не встречала. Я ведь знаю Галю с юности. Мы учились на одном курсе в Школе-студии МХАТ. К стати, все свои режиссерские задумки Галя пробовала на мне. Я была у нее подопытным кроликом. Не такой строгий, как Олег Николаевич. Ефремов боготворил театр, жил ради театра и не разрешал, чтобы актеры снимались. Однажды он так сильно ругал Олега Табакова за то, что он всю ночь снимался, а утром на репетиции плохо играл. Ефремов так стыдил Табакова, так стыдил…»

Людмила Иванова

В течение шести лет «Современником» руководил Олег Табаков. «Мы выбрали Олега директором, потому что он умел ладить с людьми, договариваться и завязывать влиятельные знакомства, - вспоминает Иванова. - Хорошим был директором. Но потом его друзья стали проситься в театр, отказать им Олегу было сложно, и он ушел к Ефремову во МХАТ».

Известность Ивановой принесли такие картины, как «Суета сует», «Служебный роман» и «Самая обаятельная и привлекательная». Она также снялась в картинах «Добровольцы», «Помни имя свое», «Дни хирурга Мишкина», «Небеса обетованные».

Фото с сайта kino-teatr.ru