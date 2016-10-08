С актрисой Людмилой Ивановой простятся в «Современнике»

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой Людмилой Ивановой, скончавшейся 7 октября на 84-м году жизни, пройдет 11 октября в театре «Современник», сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству сын актрисы Иван Миляев, гражданская панихида состоится в 12:00 по московскому времени на новой сцене «Современника». Миляев предположил, что тело актрисы будет кремировано. Похоронить Иванову планируют на Пятницком кладбище рядом с младшим сыном и мужем.

Серьезные проблемы со здоровьем у актрисы начались в начале этого года. Иванова постоянно наблюдалась у врачей, в мае ее мучили сильные боли в ногах, актрисе грозила ампутация, однако врачам удалось избежать хирургического вмешательства. На днях актрисе вновь стало хуже, она оказалась на лечение в хирургическом отделении, позже ее перевели в реанимацию. Резкое ухудшение состояния здоровья Ивановой было зафиксировано 6 октября. У нее упало давление и возникли проблемы с дыханием, в связи с этим актрису пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя сутки она скончалась.

Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве. На счету Ивановой более 80 киноролей. Она снялась в таких фильмах, как «Служебный роман», «Самая обаятельная и привлекательная», «Полеты во сне и наяву», «Небеса обетованные».