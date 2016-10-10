]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался легендарный польский режиссер Анджей Вайда

09:06 10.10.2016
Анджей Вайда. Фото с сайта kinopoisk.ru
Анджей Вайда. Фото с сайта kinopoisk.ru

В Польше на 91-м году жизни скончался знаменитый режиссер Анджей Вайда. Об этом сообщается на сайте Польского телевидения.

В последнее время Вайда часто болел. Несколько дней назад он был госпитализирован. Причина смерти кинематографиста не называется.

Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года. Он дебютировал с кино в 1955 году с фильмом «Поколение». Широкую известность кинематографист получил год спустя после выхода фильма «Канал» о судьбе участников Варшавского восстания. Эта лента получила ряд престижных наград, в том числе и спецприз Каннского кинофестивале.

На счету кинематографиста более 60 кинофильмов. Широкий резонанс в мире вызвали его работы «Человек из мрамора», «Без наркоза», «Человек из железа», «Дантон». Он является лауреатом ряда престижных кинопремий — премии Московского кинофестиваля, премии «Сезар», европейской кинопремии «Феликс», «Золотого льва» Веницианского кинофестиваля, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2000 году он получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Последней работой режиссера стал фильм «Послеобраз», рассказывающий о последних годах жизни художника Владислава Стржеминского. Премьера картины состоялась в конце сентября на польском кинофестивале в городе Гдыня. Позже Польский институт киноискусства выдвинул эту киноленту в качестве кандидата на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

Темы: Кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2016, 12:38
Дед Щукарь

Вайда снял кино "Катынь" потому что у него там расстреляли папу. Бушонок мелкий раздолбал Ирак и повесил Саддама за то что: «В конце концов, он (Саддам Хусейн) — это парень, который однажды хотел убить моего папу». (Хьюстон, Техас; 26.09.02)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.