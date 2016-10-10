Скончался легендарный польский режиссер Анджей Вайда

В Польше на 91-м году жизни скончался знаменитый режиссер Анджей Вайда. Об этом сообщается на сайте Польского телевидения.

В последнее время Вайда часто болел. Несколько дней назад он был госпитализирован. Причина смерти кинематографиста не называется.

Анджей Вайда родился 6 марта 1926 года. Он дебютировал с кино в 1955 году с фильмом «Поколение». Широкую известность кинематографист получил год спустя после выхода фильма «Канал» о судьбе участников Варшавского восстания. Эта лента получила ряд престижных наград, в том числе и спецприз Каннского кинофестивале.

На счету кинематографиста более 60 кинофильмов. Широкий резонанс в мире вызвали его работы «Человек из мрамора», «Без наркоза», «Человек из железа», «Дантон». Он является лауреатом ряда престижных кинопремий — премии Московского кинофестиваля, премии «Сезар», европейской кинопремии «Феликс», «Золотого льва» Веницианского кинофестиваля, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2000 году он получил премию «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Последней работой режиссера стал фильм «Послеобраз», рассказывающий о последних годах жизни художника Владислава Стржеминского. Премьера картины состоялась в конце сентября на польском кинофестивале в городе Гдыня. Позже Польский институт киноискусства выдвинул эту киноленту в качестве кандидата на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».