Стивен Спилберг объявил о сотрудничестве с китайской кинокомпанией Alibaba

Режиссер Стивен Спилберг объявил о начале сотрудничества с китайской кинокомпанией Alibaba Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская киностудия станет обладателем миноритарного пакета акций компании Спилберга Amblin Partners, а также выдвинет своего представителя в совет директоров.

Благодаря такого рода взаимодействию Спилберг планирует продвигать фильмы, которые создает его компания на территории Китая. По словам китайской стороны, данное соглашение поможет «принести больше Америки в Китай, а также больше Китая в Америку».

Отмечается, что сотрудничество начнется с фильма «Большой и добрый великан», который должен выйти в китайский прокат 14 октября.

Американские картины традиционно пользуются популярностью в Китае, однако из-за нюансов законодательства в страну можно ввозить очень ограниченное количество зарубежных картин.