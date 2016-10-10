Одесская киностудия выложила в интернет все свои фильмы

Все фильмы знаменитой Одесской киностудии выложены в открытый интернет-доступ, сообщается на сайте Украинской Службы Информации.

Инициатором выступила сама киностудия, создав собственный канал на видеохостинге YouTube. Там студия разместила все 424 фильма, созданные за все время ее существования.

В плей-листе есть как знаменитые картины, такие как «Три мушкетера», «Таинственный остров», «Место встречи изменить нельзя», так и малоизвестные фильмы. Самой старой кинолентой каталога, доступной для просмотра, оказалась первая серия немого кино «Молчи, грусть, молчи» 1918 года с Петром Чардынином и Верой Холодной. Вторая часть этой картины «Сказка любви дорогой» не сохранилась.

Среди раритетных фильмов на канале можно посмотреть ленты «Том Сойер» (1936), «Порт» (1975), «Куда он денется!» (1981).

Одесская киностудия — русская, советская и украинская киностудия, расположенная в Одессе. Одна из старейших киностудий Российской империи, СССР и Украины. Один из двух центров кинопроизводства, оставшихся на территории Украины (другой — в Киеве). Она ведет свою историю с 1907 года, когда было создано частное киноателье «Мирограф». Как государственная киностудия образована в 1919 в связи с национализацией и слиянием частных кинофабрик, в 1922 реорганизована в Одесскую кинофабрику ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), в 1929 переименована в Одесскую кинофабрику «Украинфильм», с 1938 по 1941 — Одесская киностудия художественных фильмов, в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 входила в состав Ташкентской киностудии, с 1954 вновь работает в Одессе.