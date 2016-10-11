«Инферно»: человечество против ада

На экраны страны выходит новая часть мистического цикла режиссера Рода Ховарда по книгам писателя Дэна Брауна – «Инферно»

Кадр из фильма «Инферно»

Есть единственный человек в мире, который разумом и своими монументальными знаниями способен трижды спасти мир. В «Коде да Винчи» он отыскал с помощью символов раннего Христианства и эпохи Возрождения прапрапрапра–внучку Христа и спас религиозный мир от осознания, что Бога нет, а Иисус был человеком. В «Ангелах и демонах» он вступил в поединок со свихнувшимся фанатиком из Ватикана, решившим стать Папой Римским, шантажируя католиков частицей антивещества. И вот он вновь на переднем краю борьбы за человечество - в мистическом триллере «Инферно» ему придется ликвидировать вирус, который убил бы 95% населения Земли за считанные часы, а существование выживших превратил бы в ад. Роберт Лэнгдон, хоть кто-нибудь когда-нибудь скажет Вам спасибо?

На самом деле Лэнгдон – это вымышленный профессор, специализирующийся на символах в истории религии. И как доказывает его литературный отец – одиозный писатель Дэн Браун, - таких символов в мире полным-полно, только мы их совсем не замечаем. А ведь они хранят такие тайны, от которых, как говорится, может произойти помешательство у всего человечества. Или, как в случае с фильмом «Инферно», само человечество превратится в настоящий дантовский ад на Земле. И насколько кошмарным будет это превращение очень убедительно, вслед за гениальным Боттичелли, нам демонстрируют авторы кино. Поверьте, узреть оживший на кинопленке мрачный загробный мир с полотна великого живописца – это нечто. Вруны с повернутыми на 180 градусов головами, торчащий половиной тела из земли, объятый огнем чревоугодник, воры, обмотанные кусающими их змеями – Данте был бы доволен. Это первое потрясение от продолжения культовой истории про ученого-символиста.

Кадр из фильма «Инферно»

Второе, что по-хорошему удивляет, это убойная динамика нового фильма. Представьте, что, к примеру, Джейсона Борна переместили в Николаса Кейджа из истории про сокровища нации, а сыграет этого гибрида неувядающий Том Хэнкс. И если в предыдущих частях трилогии герои больше разговаривали, чем действовали, то «Инферно» возвращает этот должок любителям лент поострее. Тут с первых минут будет сплошная беготня без передышек - от таинственных киллеров и спецслужб, от продажных агентов и сумасшедших фанатиков, решивших «почистить» перенаселенную старушку Землю. Стрельба и погони, в промежутках между которыми доблестный профессор, как и всегда, будет разгадывать новые ребусы и проходить шаг за шагом очередной головокружительный квест.

Кстати, на самом деле, третьей частью цикла должен был стать фильм «Утраченный символ», но продюсеры посчитали сюжет книги очень похожим именно на «Сокровища нации», поэтому, перешагнув через него, приступили к съемкам четвертой книги – «Инферно». Может быть, поэтому так заметна разница в динамике между вторыми «Ангелами и демонами» и «внеочередной» четвертой частью. Что называется, разбегались. Но зритель-то только выигрывает – фильм смотрится на одном дыхании.

Кадр из фильма «Инферно»

В «Инферно» есть еще одна особенность, которая относит данную ленту к суперсовременным образцам киноискусства. Здесь «картинка» прорисована до физического содрогания зрителей. Как обычно кинематографисты обозначают потерю сознания? Правильно: уходят в черное. Здесь же балансирующий на грани галлюцинаций, реальности и собственных воспоминаний Лэнгдон вызывает полное физиологическое понимание у зрителей в зале. Кажется, что испытываешь все это вместо героя.

Достойна отдельного внимания и исполнительница главной роли. Обладательница «Оскара» за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вселенная Стивена Хокинга» Фелисити Джонс здесь играет прекрасную и жестокую фанатичку, претворяющуюся добродетельным доктором. Сама сцена, когда открывается ее настоящее лицо, пожалуй, достойна картин Боттичелли.

Кадр из фильма «Инферно»

Что касается Тома Хэнкса, то он ничего не играет со времен своего Форреста Гампа, но каким-то непостижимым образом создает все новые, и новые персонажи, наделенные недюжинным обаянием и внутренней мощью. Ты всегда знаешь: если собираешься смотреть фильм с Хэнксом – и сам фильм, и его конкретная роль обречены на успех, это точно не будет «пустышкой».

В целом, у режиссера Ховарда в очередной раз получился если и не шедевр, то очень крепкий триллер, который займет место в коллекции любителей мистики. Посмотрев, «Инферно», вероятно, к ним присоединятся и почитатели остросюжетных триллеров – здесь смешение этих жанров органично, как никогда. Ну, и сам сюжет, разматывающий цепочку таинственных головоломок, не опозорит пера Дэна Брауна.

Фото с сайта kinopoisk.ru

