]]> ]]>
Главная Кино Новости

Гай Ричи создаст фильм по мотивам диснеевского «Аладдина»

11:38 11.10.2016
Кадр из мультфильма «Аладдин»
Кадр из мультфильма «Аладдин»

Британский режиссер Гай Ричи хочет взяться за полнометражный фильм, в основу которого ляжет популярный мультфильм студии Disney «Аладдин».

Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсером кинопроекта выступает Дэн Лин. Отмечается, что он разрабатывает некую «амбициозную и нетрадиционную» трактовку классического мультфильма. Исходя из этого приглашение Гая Ричи на пост постановщика может быть вполне логичным.

Сценарий к будущей киноленте написал Джон Огаст на счету которого такие проекты, как «Труп невесты», «Франкенвини», «Чарли и шоколадная фабрика». Сроки работ над этим проектом не называются.

В скором времени Disney должны выпустить фильм «Красавица и чудовище». В планах студии производство полнометражных кинолент по мультфильмам «Дамбо», «Мулан», «Король Лев».

Мультфильм «Аладдин» вышел в прокат в 1992 году, став самым кассовым фильмом того года. Образ Аладдина был срисован с Тома Круза, а Джина озвучил знаменитый Робин Уильямс.  

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.