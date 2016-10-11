Гай Ричи создаст фильм по мотивам диснеевского «Аладдина»

Британский режиссер Гай Ричи хочет взяться за полнометражный фильм, в основу которого ляжет популярный мультфильм студии Disney «Аладдин».

Как сообщает The Hollywood Reporter, продюсером кинопроекта выступает Дэн Лин. Отмечается, что он разрабатывает некую «амбициозную и нетрадиционную» трактовку классического мультфильма. Исходя из этого приглашение Гая Ричи на пост постановщика может быть вполне логичным.

Сценарий к будущей киноленте написал Джон Огаст на счету которого такие проекты, как «Труп невесты», «Франкенвини», «Чарли и шоколадная фабрика». Сроки работ над этим проектом не называются.

В скором времени Disney должны выпустить фильм «Красавица и чудовище». В планах студии производство полнометражных кинолент по мультфильмам «Дамбо», «Мулан», «Король Лев».

Мультфильм «Аладдин» вышел в прокат в 1992 году, став самым кассовым фильмом того года. Образ Аладдина был срисован с Тома Круза, а Джина озвучил знаменитый Робин Уильямс.