Создатели «Симпсонов» предсказали нобелевских лауреатов 2016 года

Создатели популярного мультипликационного сериала «Симпсоны» в очередной раз оказались своеобразными провидцами, предсказав имена сразу двух ученых, которые стали лауреатами Нобелевской премии 2016 года.

Этот факт обнаружили сотрудники Массачусетского технологического института и сообщили об этом на своем официальном микроблоге Twitter.

Имена нобелевских лауреатов Бернарда Феринги (химия) и Бенгта Роберта Хольмстрёма (экономика) появились в «Симпсонах» в первой серии 22 сезона (2010 год). В этом эпизоде герои мультсериала смотрят по телевизору трансляцию вручения Нобелевской премии и делают ставки на лауреатов. В мультяшном списке среди прочих значились имена Феринга и Хольмстрёма.

Подобные «предсказательные» совпадения не редкость для «Симпсонов». Так создатели сериала предвидели эпидемию лихорадки Эбола, а также появление многих современных гаджетов, среди которых цифровой помощник Apple без кнопок. Еще в 1995 году в мультсериале была показана возможность видеочата.