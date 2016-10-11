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Названы самые высокооплачиваемые актеры драматических сериалов

13:06 11.10.2016
Марк Хармон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Марк Хармон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Популярное издание о кино и телевидении Variety опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров драматических и комедийных сериалов.

Как ни удивительно, но первую строчку в рейтинге драматических актеров занимают вовсе не полюбившиеся зрителям актеры из «Игры престолов», а звезды телешоу «Девочки Гилмора» - Лорен Грэм и Алексис Бледел. Их гонорар составляет 750 тысяч долларов за эпизод.

Далее следует харизматичный Марк Хармон из криминального сериала NCIS, получающий 525 тысяч долларов за серию. И только на третьем месте восседают основные актеры «Игры престолов»: Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Питер Динклейдж, Лина Хиди и Николай Уостер-Вальдау. Их гонорар составляет 500 тысяч долларов за эпизод. Такую же сумму за съемку получает звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси.

Любопытно, что звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер заработала за каждый эпизод нового сериала «Развод» всего 275 тысяч долларов. Ее опережает Николь Кидман, снявшаяся для нового телешоу «Большая маленькая ложь», с гонораром в размере 350 тысяч долларов за эпизод.

Что же касается актеров комедийных сериалов, то тут, как уже сообщалось ранее, абсолютными лидерами являются звезды сериала «Теория большого взрыва», которые получают по 1 миллиону долларов за эпизод. Гонорары артистов других телешоу не превышают 400 тысяч долларов за эпизод, включая таких звезд как Дуэйн «Скала» Джонсон и Дрю Бэрримор.

Темы: Звезды зарубежного кино, Телевизионные сериалы, Рейтинги
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 15:47
Ося

Почему россиян должны интересовать доходы зарубежных звезд? С какой целью публикуется данная информация? Это чистой воды пропаганда...
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