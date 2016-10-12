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Российский фильм впервые выдвинут на соискание премии «Золотой Глобус»

09:06 12.10.2016
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Российский фильм впервые попал в лонг-лист претендентов на соискание престижной премии «Золотой Глобус» в категории «Лучший иностранный фильм», сообщает ТАСС.

Речь идет о картине якутского режиссера Костаса Морсана «Мой убийца». Картина основана на реальных событиях и рассказывает о молодом следователе, который занимается расследованием убийства, произошедшего в Якутске.

«Впервые российский фильм отобран для номинирования на «Золотой Глобус». Итоги будут известны в декабре. Но то, что наша картина попала в список претендентов на номинацию, уже успех», - прокомментировала продюсер Марианна Скрыбыкина.

Картина ранее была представлена на Якутском международном кинофестивале и получила Гран-при этого киносмотра. В широкий прокат кинолента выйдет 3 ноября.

Фильм «Мой убийца» также вошел в основную конкурсную программу Азиатского мирового кинофестиваля в США, став первым якутским фильмом, который будет представлять Россию на этом киносмотре.

Торжественная церемония вручения премии «Золотой Глобус» состоится 8 января 2017 года в Лос-Анджелесе.  

Темы: Золотой глобус, Кино, Кино в России, Награды и премии в кино
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 11:49
Slavin

Ну, что за названия у современных "художников кино"... Наверное, за название и подтолкнули фильм вверх - уж не в последнюю очередь по этой причине. Очевидно, на каком-то будущем фестивале можно ждать от России работу под названием, к примеру, "Он меня съел..."
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