Актера Александра Домогарова ограбили в Подмосковье

Подмосковный коттедж Александра Домогарова обворовали 12 октября.

Заявление о краже написали соседи актера по поселку СНТ «Зеленая горка» Истринского района, которые тоже стали жертвами грабителей. Обнаружив у себя дома раскуроченное окно, они обратились в полицию, сообщает Life.ru. Прибыв на место происшествия, оперативники установили, что обворован также и особняк Домогарова.

Злоумышленники умудрились попасть в дом посредством отмычки, ибо полицейские не обнаружили на двери следов взлома. Из загородного коттеджа Домогарова грабители вынесли золотые украшения и несколько пар дорогих часов. Артист немедленно приехал на место, его опросили оперативники. Александр Домогаров предоставил данные тех людей, у которых могли находится ключи от его загородного. В настоящее время ведется розыск воров.