Трагедии в стиле Саввы Кулиша

Неординарному советскому режиссеру Савве Кулишу исполнилось бы 17 октября 80 лет

Савва Кулиш

Кулиш — новатор, и его фильмы трудно вписать в рамки какого-либо направления. Режиссер тяготел к синтезу искусств — недаром в спектакле по «Чуду святого Антония» Метерлинка в 1976 году он совместил сугубо театральные и кинематографически элементы. Тот же метод работы присущ и всем его немногочисленным художественным фильмам.

Трагедия человеческой жизни — вот что интересовало Кулиша прежде всего. Лучшие его герои находятся в своеобразной ловушке, из которой невозможно выбраться без потерь, но при этом не теряют человеческого достоинства. Таков Константин Ладейников из шпионского остросюжетного «Мертвого сезона» (1968). Отправившись в неназванную капиталистическую страну на поиски демонического фашиста Хааса, получившего психотропный газ массового поражения, он попал в лапы симпатизировавших гитлеровцу полицейских, но не выдал товарищей. Однако подлинная трагедия заключается даже не в этом, а в том, что вернувшись на родину, он остался совершенно неузнанным на фоне футбольной команды. Не пророка в своем отечестве!

Режиссерскую стажировку Кулиш прошел на «Обыкновенном фашизме». Этот факт нашел отражение и в «Мертвом сезоне», когда разведчики, посылая скромного театрального актера Савушкина (Ролан Быков) показывают ему нарезку из страшных документальных кадров с узниками концлагерей. Новаторством было и сопоставление Саввушкина, заброшенного в совершенно чуждую ему среду, с Робинзоном, сыгранным на сцене детского театра.

Кадр из фильма «Мертвый сезон»

Еще одним документальным элементом «Мертвого сезона» стало появление в начале фильма реального советского разведчика Рудольфа Абеля. Тем самым Кулиш как бы подкорректировал собственный финал, дав понять, что страна может и должна знать своих героев в лицо! Стремясь к достоверности, режиссер пригласил на роль главного героя актера «негероической» внешности Донатаса Баниониса, так как он более других походил внешне на своего прототипа Конона Молодого.

Савва Кулиш был женат на дочери Алексея Арбузова Варваре. Родство с прославленным советским драматургом нашло свое отражение в фильме «Сказки... сказки... сказки старого Арбата» (1982) по его пьесе. В фильме тоже был силен театралльный элемент, поскольку куклы Мастера Балясникова являлись полноправными участниками действия. Они радовались вместе с персонажами, утешали их в горе и норовили поколотить суетливых бузотеров. Отлично вписались в фильм и стихи в блистательном исполнении Зиновия Гердта. Но как бы ни ограждали себя герои фильма стенами воздушного замка, пришла сказочная фея (Лариса Сучкова), и навсегда выбила их из зоны комфорта, пытаясь помочь.

Кадр из фильма «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»

Вершиной творчества Саввы Кулиша можно признать самый эмоционально тяжелый его фильм «Трагедия в стиле рок» (1988). Здесь режиссер первым в нашем кинематографе углубился в тему наркотиков и точно показал их связь с псевдорелигиозными культами. Музыку к фильму написал гениальный Сергей Курехин, а кадре появляется его «Поп-Механика» и сукачевская «Бригада С» с песней «Гады». Кому-то могло показаться, что Кулиш пытается установить непосредственную связь между наркоманией и роком, но это не так. Проблема в другом: рок-музыканты, будучи ранимыми, непосредственными и импульсивными людьми, в первую очередь попадают в группу риска.

На роль молодых жертв расчетливого «гуру» Кулиш приницпиально искал неизвестных актеров. Сыгравшую главную роль Ольгу Алешину он нашел в Волгограде, которая сейчас занимается в родном городе преподаванием. «Я пришла в гостиницу знакомиться с Саввой Яковлевичем Кулишом, возглавлявшим тогда Мосфильм, - рассказывает она в свежем интервью «Волгоградской правде». - В номере увидела серьезного человека с усами моржа, замкнутого, который на меня вроде и не смотрел совсем. Он долго молчал, ходил по туда-сюда и этим своим хождением ввел меня в такой зажим, что память моя отказала и подготовленные стихи вылетели из головы. Надо читать, а я все забыла. Совсем. Было стыдно. А Кулишу, видно, и надо было посмотреть на меня настоящую. Он искал нужный ему характер. Как мне позже по секрету рассказал сам Кулиш, он посадил всю группу смотреть пробы, две сцены. Последнюю, где моя героиня бритая и где ей не хочется жить, и первую, где она юная, наивная дурочка. Сидели оператор, администратор, помощники режиссера, гримеры – вся съемочная команда. Пробовались многие актрисы, из Москвы и со всей России, талантливые. Кулиш сказал: кого больше всех жалко, ту и возьмем. Жальчее всех было меня…»

Кадр из фильма «Трагедия в стиле рок»

Курехин и Сукачев удивили Алешину своим непрезентабельным видом. «Сукачев со своей группой играл в сцене дискотеки, - продолжает она. - Сперва я их приняла за каких-то мальчишек. Спросила у Кулиша, что за «пионеры». Он захохотал: «Это же «Бригада С», они потрясающие, подожди, сама увидишь». Курехин – гениальный, человек совершенно не от мира сего, в быту совершеннейший ребенок. Когда я первый раз его увидела, показалось, сидит ко мне спиной бабушка. В беретке, в очках. Плащик старый-старый, в пятнышках. Ботинки подвязаны веревочками. В кабинете директора Мосфильма. Думаю, наверное, новый персонаж в гриме. И тут Кулиш представляет: «Это наш композитор». Очень светлый, по-детски искренний. Его совершенно не волновало, во что он одет, как выглядит. И как никто другой он нуждался в опеке, поддержке».

Умер Савва Кулиш 9 июня 2001 года в результате инсульта. К 80-летию режиссера телеканал «Россия К» покажет программу «Больше, чем любовь. Савва Кулиш и Варвара Арбузова» (17 октября, 22:05) и художественный фильм «Мертвый сезон» (22 октября,18:40)». Кстати, именно Кулиш был одним из основателей телеканала «Культура».

Фото с сайта kino-teatr.ru