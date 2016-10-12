Мать бывшей подруги Джима Керри подала на актера в суд

Мать бывшей подруги знаменитого комика Джима Керри Катрионы Уайт, покончившей жизнь самоубийством в 2015 году, подала судебный иск против актера, обвинив его в причастности к смерти дочери, сообщает ВВС.

Мать девушки утверждает, что передозировка, ставшая причиной смерти ее дочери, была вызвана лекарственными препаратами, приобретенными Керри.

«Как семья, мы хотим, чтобы мир знал правду о том, кем является Джим Керри на самом деле – человеком, который даст вашей дочери сильнодействующие опасные лекарства, будет лгать об этом, называть ее ужасными именами и унижать ее, использующий дорогих юристов, чтобы попытаться замять дело», - заявила истица.

Она добавила, что актеру должно быть стыдно за то, что он использовал дорогих голливудских юристов, чтобы опорочить имя мужа своей бывшей подруги, «с надеждой на то, что его не привлекут к ответственности за то, что он сделал».

Месяцем ранее с подобным иском выступил вдовец Катрионы Уайт Марк Бертон. Он также обвинил Керри в содействии смерти своей экс-подруги. В свою очередь Керри заявил, что не будет ничего платить семье Уайт. «Это так «муж» чтит память своей жены? Это банальная позорная жадность», - заявил Керри. Адвокаты актера добавили, что их подопечный тяжело переживал самоубийство экс-подруги, которую любил, и это «возмутительно, что он должен быть участником подобного рода судебных процессов».

Тридцатилетнюю Катриону Уайт обнаружили мертвой в ее квартире в Лос-Анджелесе в сентябре 2015 года. Она оставила предсмертную записку, в которой речь идет о разрыве с Керри, который произошел за две недели до трагедии.

