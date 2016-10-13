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Рекордное число стран подало заявки на соискание премии «Оскар»

10:20 13.10.2016
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В 2016 году на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуто рекордное количество киноработ.

По данным журнала Variety в Американскую киноакадемию подано 85 кинозаявки. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, тогда за награду в этой номинации боролись 83 киноленты.

Впервые в истории премии «Оскар» заявку подал Йемен, выдвинувший драму Хадиджи аль-Салями «Я Ноджум, мне 10 и я разведена».

От России на соискание «Оскара» выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Рай». Шорт-лист претендентов будет известен в конце декабря, а 24 января будут объявлены номинанты. Сама же церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля. 

Темы: Кино, Кино в мире, Премия «Оскар»
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