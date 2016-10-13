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Дэниел Крейг передумал «вскрывать» вены из-за возвращения в «бондиану»

13:41 13.10.2016
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Актер Дэниел Крейг взял назад свои слова о том, что больше никогда не будет сниматься в фильмах о Джеймсе Бонде, пишет Vulture.

Ранее Крейг довольно недвусмысленно заявлял о том, что считает образ Бонда в своем исполнении исчерпанным и не собирается возвращаться во франшизу. «Я лучше вскрою вены, чем вернусь в новый фильм о Бонде», - категорично говорил Крейг.

Сейчас же актер решил смягчить свою точку зрения и прояснить эти заявления. «То мое заявление было сделано на следующий день после завершения съемок «Спектра». Я не был дома почти год», - объяснил Крейг.

Сейчас, спустя время, он считает свое дальнейшее сотрудничество с владельцами франшизы более чем возможным. «У меня лучшая в мире работа, и я собираюсь продолжить заниматься ею пока считаю именно так. И если по какой-то причине я потеряю ее, то буду скучать», - заявил сейчас актер, добавив, что с ним пока никто не обсуждал работу над новым эпизодом «бондианы». «Мне кажется, все несколько устали», - резюмировал он.

Тем самым Крейг опроверг информацию таблоидов о том, что ему уже делали предложения вернуться в «бондиану». Сообщалось, что актеру якобы предлагался гонорар в размере 150 миллионов долларов за работу над двумя новыми фильмами о Бонде.

Последний фильм «бондианы» - «007: Спектр» - вышел в прокат в 2015 году. Его кассовые сборы составили около 900 миллионов долларов.
 

Темы: бондиана, Джеймс Бонд, Звезды зарубежного кино, Кино в мире
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