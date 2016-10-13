Клинт Иствуд расскажет об освобождении заложников в Сомали

Клинт Иствуд продолжит снимать фильмы, основанные на реальных событиях, сообщает Variety.

По данным издания следующим режиссерским проектом Иствуда станет лента, где он расскажет историю похищения и освобождения двух миссионеров в Сомали.

История с заложниками – Джессикой Бьюкенен и Полом Хейгеном – произошла в 2011 году. Боевики напали на штаб-квартиру гуманитарной миссии в Сомали и похитили Бьюкенен и Хейгена. За их освобождение был назначен выкуп в размере более 1,5 миллиона долларов. Заложники пробыли в плену 93 дня, они были освобождены в январе 2012 года в ходе успешной военной операции, проведенной «морскими котиками» ВМС США. Все боевики были уничтожены.

В основу фильма ляжет автобиография Бьюкенен «Impossible Odds». Картина будет сниматься под патронажем Warner Bros. Сроки работ над проектом пока не сообщаются. В текущем году на экране вышел фильм Иствуда «Чудо на Гудзоне», который рассказывает об авиационной аварии, закончившейся посадкой пассажирского лайнера на поверхность реки Гудзон.

