О мире Гарри Поттера снимут четыре новых фильма

Писательница Джоан Роулинг официально объявила о том, что спин-офф франшизы о Гарри Поттере, серия фильмов «Фантастические звери и места их обитания» будет состоять из пяти частей, вместо запланированных ранее трех.

Об этом Роулинг написала в своем микроблоге в Twitter. «Да, будут сняты пять фильмов. Сейчас я завершаю работу над второй частью. Когда вы видите настоящий размах истории, то понимаете, что это просто невозможно вместить в один фильм», - заявила она.

В середине ноября в прокат выйдет первый фильм «Фантастических зверей». Съемки картины проходили в 2015 году. Режиссером проекта выступил Дэвид Йэтс, снявший последние четыре фильма о Гарри Поттере. Главного героя сыграл Эдди Редмэйн. Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.