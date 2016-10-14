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О мире Гарри Поттера снимут четыре новых фильма

10:01 14.10.2016
Кадр из фильма «Фантастические звери и места их обитания»
Кадр из фильма «Фантастические звери и места их обитания»
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Писательница Джоан Роулинг официально объявила о том, что спин-офф франшизы о Гарри Поттере, серия фильмов «Фантастические звери и места их обитания» будет состоять из пяти частей, вместо запланированных ранее трех.

Об этом Роулинг написала в своем микроблоге в Twitter. «Да, будут сняты пять фильмов. Сейчас я завершаю работу над второй частью. Когда вы видите настоящий размах истории, то понимаете, что это просто невозможно вместить в один фильм», - заявила она.

В середине ноября в прокат выйдет первый фильм «Фантастических зверей». Съемки картины проходили в 2015 году. Режиссером проекта выступил Дэвид Йэтс, снявший последние четыре фильма о Гарри Поттере. Главного героя сыграл Эдди Редмэйн. Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.

Темы: Гарри Поттер, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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14.10.2016, 12:06
Петр

С удовольствием посмотрим!
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