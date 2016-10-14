Павел Чухрай завершил работу над новым фильмом накануне своего юбилея

Сегодня, 14 октября, отмечает 70-летний юбилей знаменитый российский режиссер, сценарист и актер Павел Чухрай.

Свои поздравления юбиляру направили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава государства отметил многогранный талант, трудолюбие и профессионализм юбиляра, которые позволили кинематографисту завоевать авторитет и любовь зрителей. «Ваши работы режиссера и сценариста всегда глубоки и содержательны, их отличают мастерство художника, интересный и нетривиальный сюжет, внимание к внутреннему миру человека», - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Дмитрий Медведев также отметил яркую индивидуальность Чухрая и его умение передать особый дух времени. «Ваши фильмы рассказывают о жизни, о судьбах людей, о том, что волнует каждого. Они стали настоящим событием в кинематографе», - говорится в поздравительной телеграмме главы кабмина.

Как пишет ТАСС, буквально на днях юбиляр завершил работу над своим новым фильмом «Балтийское танго». Съемки ленты проходили в Москве и Прибалтике. Картина рассказывает историю любви и ненависти двух молодых непохожих людей.

«Это очень важная для меня картина и, мне кажется, очень актуальная для нашего времени. Это история любви на фоне самых драматических проблем и событий ХХ века», - рассказал Чухрай.

Действие фильма происходит в 1940-50 годы в Советском Союзе. Сценарий основан на повести Эфраима Севелы «Продай твою мать». Главные роли сыграли Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов. В фильме также снимались Сергей Гармаш, Андлюс Бялобжескис, Даце Эверса, Дайн.с Казлаускас.

Картину планируется выпустить как в широкий прокат, так и сделать четырехсерийную телеверсию.

Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года. Свою карьеру он начал на киностудии «Мосфильм», работая радиомонтажником и осветителем. Параллельно обучался на вечернем отделении ВГИКа. Режиссерским дебютом Павла Чухрая в большом кино стал фильм «Ты иногда вспоминай» (1977).

На счету Чухрая 11 кинолент. Наиболее известными его работами считаются фильмы «Вор» (1997) и «Водитель для Веры» (2004).