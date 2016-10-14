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Хариссон Форд получит почти 2 миллиона долларов за сломанную ногу

13:46 14.10.2016
Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
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Британская кинокомпания Foodles Production Ltd выплатит штраф в размере 1,6 миллиона долларов за нарушение правил техники безопасности, что привело к травме актера Харрисона Форда во время съемок, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в июне 2014 года на съемках нового эпизода саги «Звездные войны». Тяжелая гидравлическая дверь космического корабля «Тысячелетний сокол», которая была частью декораций, упала на Форда, сломав ему ногу. Из-за травмы актера съемки картины были остановлены на несколько месяцев.

Представители актера подали на киностудию в суд, обвинив ее в халатности и нарушении техники безопасности. В ходе судебного заседания прокурор подчеркнул, что произошедшая авария вполне могла убить тогда 71-летнего Форда, так как сила удара была сравнима с силой удара небольшого автомобиля.

В июле текущего года компания Foodles Production Ltd полностью признала свою вину за произошедший инцидент. Новый суд, состоявшийся на днях, постановил наложить на кинокомпанию штрафные санкции.

Седьмой фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» вышел в прокат в декабре 2015 года, заняв третью строчку в списке самых кассовых фильмов в истории и заработав в прокате 2 миллиарда долларов. 

Темы: Звездные воины, Происшествия, Звезды зарубежного кино
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