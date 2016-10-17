Звезда «Зачарованных» призналась в изнасиловании главой голливудской студии

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу «Зачарованные», призналась, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из топ-менеджеров Голливуда.

Свое признание артистка разместила в микроблоге Twitter, подписав хэштегом, под которым женщины объясняют, почему молчат об изнасиловании длительное время.

Актриса написала, что после изнасилования ее адвокат заявила, что дело против голливудского топ-менеджера она никогда не выиграет, так как снималась в откровенной сцене в кино.

«Это не было секретом в Голливуде и прессе, но они стыдили меня и льстили моему насильнику. И мой бывший бойфренд продал наш фильм моему насильнику для дистрибуции», - написала Макгоуэн.

Имя топ-менеджера Голливуда, который ее изнасиловал, актриса не раскрыла.

На счету Роуз Макгоуэн более 40 ролей в кино и телесериалах, среди которых такие как «Элвис», «Поколение DOOM», «Крик», «Грайндхаус», «Королевы убийства», «Пятьдесят мертвецов» и «Конан». В 1990-х годах она была обладательницей титула самой сексуальной женщины по мнению журналов: Maxim, FHM, Stuff, Blender.