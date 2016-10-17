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В московском «Октябре» покажут лучшие российские и зарубежные фильмы

13:08 17.10.2016
Кадр из фильма «Сталкер»
Кадр из фильма «Сталкер»

Сеть кинотеатров Каро в рамках проекта «Каро-арт» проведет в Москве программу кинопоказов «Октябрьские скрининги».

Как сообщается на сайте Каро, «Октябрьские скрининги» - это серия показов новых российских и зарубежных фильмов. Все показы пройдут в кинозалах столичного кинотеатра «Октябрь» с 19 по 24 октября.

Всего зрителям будут представлены 25 кинолент, в том числе московская премьера нового фильма Виталия Манского «В лучах солнца», отреставрированный «Сталкер» Тарковсого, эстонский номинант на премию «Оскар» фильм «Мать», корейский хорор «Поезд в Пусан», французский байопик «Одиссея» о Жак-Иве Кусто.

Серию кинопоказов откроет французский фильм режиссера Ксавье Долана «Это всего лишь конец света». Лента получила Гран-при жюри и Приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля. 

Темы: Кино, Кино в мире, Кино в России
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