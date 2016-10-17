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Посещаемость российских кинотеатров возросла на 25 процентов в сентябре

09:01 17.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Посещаемость российских кинотеатров в сентябре текущего года оказалась на 25 процентов выше, чем в 2015 году, сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, в сентябре кинотеатры посетило 15,2 миллиона зрителей. Этот показатель также оказался самым высоким за последние несколько лет для первого месяца осени. При этом отмечается, что по сравнению с августом 2016 года посещаемость кинотеатров упала на 20 процентов.

В сентябре самой популярной кинолентой оказался мультфильм «Тайная жизнь домашних животных». За сентябрь на большом экране его посмотрело 2,57 миллиона зрителей. Вторую строчку занимает российская комедия «Жених» (1,87 миллиона зрителей). На этот фильм приходится 60 процентов всех посетителей российских картин, находившихся в прокате в сентябре.

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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